Joe Biden ufficializza la sua ricandidatura alle Presidenziali 2024: “Finiamo il lavoro, possiamo farcela”

“ Finiamo il lavoro, possiamo farcela. Questi sono gli Stati Uniti d’America e non c’è niente, semplicemente niente, che non possiamo fare se lo facciamo insieme”

Joe Biden annuncia ufficialmente la sua ricandidatura alle Presidenziali 2024, con un videomessaggio diffuso sui suoi canali social, lanciando quella che pare essere una campagna elettorale fotocopia di quella del 2020, con lo stesso avversario, il vulcanico candidato repubblicano Donald Trump, che secondo i sondaggi sarebbe in vantaggio.

Biden per l’annuncio di è affidato ad una breve clip, di circa 3 minuti, nella quale scorrono le immagini del Paese intervallate dai suoi interventi sul diritto all’aborto, la difesa della democrazia, il diritto al voto e la rete di sicurezza sociale, temi che ha assicurato saranno tra più importanti per le elezioni del 2024. La sua nuova corsa alla Presidenza degli Stati Uniti è quindi iniziata con una parola, ben scandita all’inizio del video: “Libertà”.

Sono proprio questi i diritti, le libertà messi a rischio, sostiene, dalle politiche del Grand Old Party, come dimostrato dalle leggi promulgate, e in parte respinte dalla Corte Suprema, nei singoli Stati amministrati dai repubblicani. Secondo Biden, gli elettori dovranno scegliere se lasciare alla prossima generazione “più libertà o meno”, “più diritti o meno”: “Ogni generazione di americani ha affrontato un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia, difendere le nostre libertà personali e difendere il nostro diritto al voto e i nostri diritti civili. Questo è il nostro. Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell’America. Lo è ancora. La domanda che ci troviamo ad affrontare è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti”, ha affermato concludendo appunto con lo slogan della sua nuova campagna, “Finiamo il lavoro”.

Poco dopo è arrivata la risposta dei repubblicani con un comunicato a firma della presidente del Republican National Committee, Ronna McDaniel, dichiarando che il partito è compatto nell’impresa di sconfiggere Biden nel 2024 e che gli americani “stanno contando i giorni che ci separano dal momento in cui Biden verrà mandato a casa. Se gli elettori consentiranno a Biden di ‘finire il lavoro’, l’inflazione continuerà a salire vertiginosamente, il crimine aumenterà, più fentanyl attraverserà le nostre frontiere aperte, i bambini resteranno emarginati e le famiglie americane si ritroveranno in condizioni peggiori”. La sua ricandidatura, affermano, è la riprova che il presidente Usa è “sconnesso dalla realtà”.