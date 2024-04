La Camera respinge anche la mozione di sfiducia al ministro Daniela Santanchè ma nella maggioranza c’è imbarazzo

L’Aula della Camera oggi ha respinto anche la mozione di sfiducia depositata da M5S nei confronti della ministro del Turismo, Daniela Santanchè

Ccon 213 no e 121 sì. la maggioranza ha respinto la mozione sfiducia esattamente come ha fatto ieri con quella del ministro Matteo Salvini. Il gruppo Iv ha votato con la maggioranza.

La maggioranza è stata compatta nel sostenere l’esponente di Fratelli d’Italia che aveva fatto sapere di essere “zero preoccupata”, anche se ha definito il “voto importante, giustamente l’opposizione fa la sua parte rendendo però più forte la maggioranza”, ha sottolineato la ministra.

Anche se tutto il centrodestra, a partire dalla premier Giorgia Meloni ai due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, si sono detti certi della coesione della maggioranza, trincerandosi su una linea garantista, nell’aria che i guai giudiziari della ministra qualche pensiero lo stiano dando si respirava a pieni polmoni.

Adesso ciò che tutti i leader temono è che dopo questa bocciatura della mozione di sfiducia possano seguire sviluppi nell’inchiesta appena chiusa o nuovi procedimenti capaci di creare imbarazzi nel bel mezzo della campagna elettorale per le Europee. Appare evidente che ora in tanti sperano che la Santanché tragga da sé le conclusioni sull’opportunità o meno di rimanere in carica, soprattutto in caso di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Milano.