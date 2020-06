La Scala dei Turchi torna aperta al pubblico OK del sindaco: “si può fare il bagno”

Dopo la chiusura dovuta al pericolo crolli, da oggi riapre al pubblico la spiaggia su cui si affaccia la Scala dei Turchi, che quindi è nuovamente balneabile

A comunicarlo è stato il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari insieme ai membri dell’associazione “Scala dei Turchi”. Il divieto di balneazione era stato emanato per il rischio crolli, ma il tratto di spiaggia che va dalla Scala dei Turchi verso Villa Romana non è interessata dal fenomeno, da qui la decisione dell’amministratore comunale comunicato proprio alla viglia dell’avvio in Sicilia della stagione balneare.

Il sindaco quindi invita a fruire delle bellezze uniche del luogo e dell’ampia spiaggia, ma ovviamente rispettando le regole imposte dal contenimento dall’emergenza coronavirus.

L’iniziativa del sindaco in questo momento di crisi economica dovuta al lockdown è stata salutata con favore dai ristoratori e dagli operatori turistici della zona che, come tutti in Italia sperano in una ripresa del settore.