La Serbia non ha intenzione di aderire alla NATO, Vucic: “Siamo neutrali, costruiremo nostro esercito”

La guerra in Ucraina ha dato il via a molte nazioni filo-atlantiste a chiedere l’ingresso nella NATO, ma Belgrado non ha dimenticato i bombardamenti del 1999

Per il Presidente serbo Aleksandar Vucic la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO. Lo ha detto ieri in parlamento, specificando che nonostante numerose voci e opinioni, Belgrado manterrà la neutralità militare.

“Questa mattina ho ascoltato dichiarazioni senza senso di finti patrioti che dicevano che abbiamo guidato la Serbia verso l’integrazione atlantica”, ha detto Vucic. “Non l’abbiamo fatto. Ci atterremo alla neutralità militare e, a differenza di coloro che hanno distrutto l’esercito, noi costruiremo un nostro esercito”, ha sottolineato.