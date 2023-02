L’esercito cinese ancora attorno a Taiwan: “registrato l’avvicinamento di 14 aerei e quattro navi da guerra”

Caccia da combattimento cinesi nella zona di identificazione della difesa aerea di Taipei

Anche oggi, dopo l’altro ieri, Taiwan ha segnalato l’avvicinamento all’isola di quattro navi da guerra e 14 aerei dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese nelle ultime 24 ore. A renderlo noto, il ministero della Difesa di Taipei oggi.

“14 aerei PLA e 4 navi PLAN sono stati rilevati intorno a Taiwan oggi alle 6:00”, afferma la dichiarazione. Ricordiamo che le 6:00 di Taipei corrispondono alle 23:00 di ieri, 2 febbraio, ora italiana.

Il Ministero della Difesa taiwanese ha affermato inoltre che cinque aerei da combattimento – tutti caccia multiruolo Su-30, J-16 e J-11 – sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell’isola da sud-ovest.

Con l’acuirsi delle tensioni tra Pechino, Taipei e Washington, i pattugliamenti delle forze armate cinesi negli ultimi mesi sono di molto aumentati nelle acque vicino all’isola. In risposta all’avvicinamento cinese, come di consueto, l’aviazione di Taiwan, le navi della Marina ed i sistemi missilistici terrestri sono stati posti in massima allerta.