La Siria è stata reintegrata nella Lega Araba e il presidente Bashar al Assad sarà presente alla prossima riunione

Il presidente siriano Bashar al Assad parteciperà personalmente alla prossima riunione della Lega Araba, in programma venerdì a Gedda, in Arabia Saudita

Lo ha reso il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad. La Siria alla fine del 2011 a cause delle proteste anti-governative scoppiate in diverse città del paese, in seguito alla guerra scoppiata nei suoi confini era stata sospesa dalla Lega Araba. Una settimana fa in conseguenza della situazione ormai normalizzata, è stata formalmente reintegrata e il presidente Bashar al Assad è stato invitato a partecipare al summit di venerdì.