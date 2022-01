Lamorgese assegna il porto di Augusta alla Geo Barents per fare sbarcare i 439 migranti presi davanti la Libia

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese competente in materia ha assegnato alla nave Geo Barents di Medici senza frontiere, Augusta come “porto sicuro” per fare sbarcare i clandestini a bordo



La nave Geo Barents, della ong di Medici senza frontiere, dopo avere ricevuto l’Ok del Viminale è arrivata nel porto di Augusta in Sicilia. A bordo ci sono 439 clandestini recuperati nei giorni scorsi, in diversi interventi in acque di competenza libica.

A breve inizieranno le solite operazioni previste dai protocolli sanitari e sull’imbarcazione è salito il personale della sanità marittima per i primi controlli medici. Lo sbarco sarà completato nella giornata di domani, dopo che saranno eseguiti i tamponi anti Covid-19.

I clandestini poi saranno trasferiti sulla nave per la quarantena mentre i minori non accompagnati saranno accompagnati nei centri di accoglienza. Contestualmente, gli agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa provvederanno ad identificare i migranti.