Lamorgese assegna Trapani per fare sbarcare gli oltre 800 clandestini a bordo della Sea Eye 4: Malta non risponde

Anche alla nave Sea Eye la ministro Lamorgese da l’Ok per lo sbarco degli oltre 800 clandestini che ha a bordo. Resta invece in attesa della destinazione la Ocean Viking con altre 308 persone

La nave Sea Eye 4, dell’omonima ong tedesca, con a bordo oltre 800 clandestini, attraccherà nel pomeriggio di oggi nel porto di Trapani. L’ok è arrivato nella tarda serata di ieri dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, competente in materia.

I clandestini sono stati recuperati al largo della Libia in quattro diversi interventi, poi la nave ha fatto rotta verso l’Italia, passando prima nella zona Sar di competenza di Malta, a cui l’equipaggio della Ong, ha fatto richiesta di attracco. Come al solito il governo maltese ha risposto “picche” e la Sea Eye 4 ha quindi fatto rotta verso l’Italia, sicura che dopo la solita attesa di rito, l’autorizzazione allo sbarco sarebbe arrivato, come in effetti è accaduto.

Al largo della Sicilia rimane un’altra ong, la Ocean Viking, che ha a bordo altre 308 persone. Anche in questo caso, ci sarà la solita attesa, poi il ministro darà indicazione del porto dove sbarcare.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/