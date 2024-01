Lite Orsini Sallusti: “La Nato ha perso con la Russia in Ucraina e Putin ha vinto contro Biden”

Toni accesi Orsini e Sallusti sulla guerra in Ucraina, con il professore con post su Facebook: “E’ chiaro che la Nato le ha prese di santa ragione dalla Russia in Ucraina”

“Vorrei precisare che la Nato ha perso malamente contro la Russia in Ucraina, come avevo ampiamente previsto: ‘La Russia ha già vinto, ci ha già sconfitti’, nel senso che ha già sconfitto ‘noi’ del blocco occidentale poiché, invadendo l’Ucraina, ha reso impossibile il suo ingresso nella Nato”, scrive Alessandro Orsini su Facebook.

IL professore di sociologia del terrorismo internazionale ed esperto di scenari di guerra, è ospite fisso a “E’ sempre Cartabianca” e nell’ultima puntata, è stato protagonista di una lite con il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, scontro verbale terminato con un post su Facebook.

Per Orsini la guerra è in corso da oltre 20 mesi in Ucraina, sul campo ormai appare cristallizzata con la controffensiva ucraina fallita che non ha prodotto lo sfondamento auspicato da Kiev ed anzi da qualche settimana, arrivano notizie di pesanti raid della Russia su diverse città, con l’esercito che sta conquistando altri pezzi di territorio. Tutto questo significa che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha perso contro il presidente russo Vladimir Putin.

“La Nato ha dichiarato, circa un milione di volte per bocca di Stoltenberg e di Biden, che il suo appoggio all’esercito ucraino era finalizzato alla liberazione di tutti i territori occupati dai russi”, ha detto orsini, aggiungendo “Ebbene, l’Ucraina non libererà nessuna delle regioni occupate e rischia di perderne di nuove. Ne consegue che Biden ha perso contro Putin e che la Nato ha perso contro la Russia. Mi pare abbastanza semplice”, spiega il professore, bacchettando l’informazione italiana per le posizioni pro Kiev: “E’ chiaro che la Nato le ha prese di santa ragione dalla Russia in Ucraina? Vediamo se così si capisce meglio”.