L’Ungheria dice no a un maggior ruolo di coordinamento della Nato e al fondo da 100 miliardi per Kiev

L’Ungheria è contraria a un maggior ruolo della Nato nel coordinare la consegna di armi e fondi a Kiev e l’addestramento delle forze ucraine e si rifiuta di partecipare alla pianificazione, alle operazioni o al finanziamento

Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, incontrando la stampa dopo la prima giornata della ministeriale Nato a Bruxelles. Si tratta della risposta al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che aveva detto “Serve una struttura di supporto di lungo termine e programmabile per l’Ucraina” ma “non scendo nei dettagli del fondo” da 100 miliardi per Kiev. “ne stiamo parlando con l’Ucraina, non è per la loro sicurezza ma per la nostra”, sottolineando che sul fondo “non è stata presa alcuna decisione finale”.

Stando a quanto riferito su X dal portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs, il ministro ha apprezzato “la decisione unanime della Nato di rimanere non combattente nel conflitto ed evitare il confronto diretto con la Russia, ammonendo sulle nuove proposte che potrebbero avvicinare l’alleanza militare al conflitto”.

“Nonostante molti membri della Nato sostengano un maggiore ruolo di coordinamento nel sostegno militare, l’Ungheria ha chiarito che non si impegnerà nella pianificazione o nell’esecuzione di compiti correlati, né fornirà sostegno finanziario per tali attività”, ha detto il ministro.

Anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani a proposito del fondo Nato da 100 miliardi per garantire sostegno militare all’Ucraina.Tajani, ha sottolineato: “aperti al fondo Nato per Kiev, ma è importante esaminare i dettagli”

“La proposta avanzata da Jens Stoltenberg – ha detto Tajani – è certamente interessante ma va esaminata, approfondita, vedere tecnicamente come si può fare. Oggi c’è stata solo una valutazione politica. Quindi pieno sostegno per la proposta ma va poi esaminata tecnicamente e giuridicamente”. Non è un no, ma ci assomiglia molto.