Malore improvviso, 15enne muore per un aneurisma. Il padre: “Il mio angelo non c’è più”

Una ragazza di 14 anni, giovane promessa della pallavolo, è morta stroncata da un improvviso malore. Fatale un aneurisma cerebrale che non le ha lasciato scampo

Anna Maione, originaria di Sant’Anastasia, nel napoletano, ma residente a Lanuvio, in provincia di Latina, che frequentava il scientifico Ramadu di Cisterna e giocava presso la Asd Pianeta Volley di Aprilia, è morta a 15 anni per un aneurisma. La tragedia si è consumata il 6 gennaio, sera dell’Epifania, quando la ragazza, mentre nella sua casa stava guardando la televisione con la sorellina, ha accusato un forte e improvviso malore alla testa.

La prima ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava è stata proprio la sorellina che ha chiamato i genitori, che sono accorsi immediatamente e il papà, Giuseppe Maione, carabiniere per venti anni presso la compagnia di Velletri e ora in forza al Comando generale di Roma come esperto informatico, insieme alla moglie, ha portato la 15enne al Bambino Gesù di Roma. La ragazza è stata subito ricoverata ma dopo poco più di 24 ore di agonia, è arrivata la drammatica notizia del decesso. I funerali si terranno domani 10 gennaio alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista nella frazione lanuvina di Campoleone.

“Il mio angelo non c’è più – scrive sui social il papà – il giorno dopo il ricovero in ospedale è volata tra le braccia del Signore, la nostra Annina, il nostro orgoglio, è stata strappata alla vita così giovane”. La notizia è stata uno shock a Lanuvio e all’interno della squadra di pallavolo della società Asd Pianeta Volley Aprilia, la seconda grande passione di Anna Maione dopo la sua famiglia. Proprio due giorni prima dell’aneurisma che l’ha portata via Anna ha disputato la sua ultima partita di pallavolo. “Era una ragazza stupenda, solare, di quelle che se ne trovano poche in giro”, spiega fra le lacrime Massimiliano Patano, 52 anni, direttore sportivo della Asd Pianeta Volley Aprilia.