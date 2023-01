Malore improvviso. Giovane di 27 anni trovato morto in casa: era il portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza

Alcuni conoscenti non riuscivano a contattarlo ed hanno allertato le forze dell’ordine, che arrivati nell’abitazione del giovane hanno fatto la macabra scoperta

La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì 12 gennaio in un’abitazione di Sutri, in provincia di Viterbo. La vittima è il 27enne Omar Neffati, arrivato in Italia dalla Tunisia quando aveva appena sei mesi, molto conosciuto nella cittadina anche per il suo impegno politico, in quanto portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza. Secondo quanto ricostruito, alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con il ragazzo, preoccupati hanno allertato le forze dell’ordine. Nell’abitazione del giovane sono arrivati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta con i carabinieri ed hanno trovato il 27enne forse già privo di vita. Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La salma, su disposizione del magistrato, è stata restituita ai familiari per i funerali.

Omar Neffati era arrivato in Italia dalla Tunisia quando aveva solo sei mesi. Da alcuni mesi era portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza ed aveva preso parte al congresso nazionale di Arci a dicembre.

Condoglianze sono arrivate dall’Arci Viterbo con una nota: “Tutta la comunità è sconvolta per la scomparsa di Omar Neffati, portavoce del Movimento Italiani senza cittadinanza e protagonista di tante battaglie nei movimenti giovanili e studenteschi . Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia, ai compagni e compagne con cui abbiamo condiviso tante iniziative, manifestazioni e incontri in cui Omar era sempre in prima fila a rivendicare i diritti degli italiani senza cittadinanza”.