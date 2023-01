Malore improvviso, muore a 40anni Modeste M’Bami ex Psg e nazionale del Camerun che eliminò il Brasile

Modeste M’Bami è morto a 40 anni per un infarto fulminante, in carriera vinse a con la nazionale del Cameru e con il Psg

L’ex centrocampista Modeste M’Bami è morto a causa di un infarto fulminante a soli 40 anni. Dal calcio attivo si era ritirato nel 2016, ma la sua carriera è stata costellata di successi: medaglia d’oro con il Camerun all’Olimpiade di Sydney del 2000, ha vestito le maglie di Sedan, Psg, Marsiglia, Almeria Dalian Aerbin, Changchun Yatai, Al-Ittihad, Millonarios, per poi chiudere la carriera nel 2016 a Le Havre.

Dal 2003 al 2006, ha giocat con il PSG, affermandosi come uno dei giocatori migliori nel suo ruolo in Ligue1 e vincendo due Coppe di Francia nel 2004 e nel 2006. Protagonisti indiscusso del Camerun che vinse la medaglia d’oro olimpica, quattro anni dopo il trionfo della Nigeria ad Atlanta ’96, dove segnò ai supplementari nei quarti eliminado il Brasile di Ronaldinho, favorito in quil torneo. Eliminato il Brasile, il Camerun vinse anche contro il Cile in semifinale e contro la Spagna di Puyol e Xavi in finale ai rigori.

Inoltre la Nazionale maggiore ha anche giocato la finalissima della Confederations Cup del 2003 – nel torneo nel quale morì in campo, in semifinale, l’amico e compagno di squadra Marc-Vivien Foe a causa di una cardiomiopatia ipertrofica – perdendo 1-0 ai supplementari. Senza dimenticare la finale di Coppa d’Africa persa 1-0 contro l’Egitto. In totale con i Leoni Indomabili M’Bami ha collezionato 37 presenze firmando tre reti.