Malore improvviso. Muore Salvatore Giuffrida, direttore generale del Policlinico San Martino di Genova

Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova è morto a causa di un malore improvviso

Un malore improvviso ha colto nella tarda serata di ieri Salvatore Giuffrida, 59enne direttore generale dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, che dirigeva da poco più di due anni. Giuffrida è stato trasportato proprio nel pronto soccorso del suo ospedale dove i sanitari si sono prodigati per salvarlo, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare ed è deceduto.

La notizia del decesso è stata diramata dallo stesso ospedale Policlinico San Martino con una nota: “La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa, con profondo dolore, che è mancato all’affetto dei suoi cari a causa di un improvviso malore il Direttore Generale Salvatore Giuffrida. Tutta la Direzione e i dipendenti del Policlinico si stringono attorno ai suoi familiari e insieme piangono la perdita del Loro Dg”.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, e l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, si sono recati subito all’ospedale. “E’ un giorno triste – ha dichiaratoToti – la sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con una immensa dedizione verso l’ospedale che dirigeva. La morte improvvisa di Salvatore Giuffrida ci lascia sgomenti e addolorati. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Ci stringiamo intorno a tutta la comunità dell’ospedale San Martino, che Salvatore Giuffrida in questi anni di direzione ha guidato al meglio, con vento a favore e con vento contro, da vero velista quale era. A lui va la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi. Ciao Salvatore, non ti dimenticheremo”.

“Cordoglio e sgomento” è stato espresso da tutti gli assessori della giunta regionale: “Ci lascia un uomo serio e coraggioso, ma soprattutto perdo un amico”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, che proprio con Giuffrida aveva lavorato al Policlinico San Martino, come direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza nelle drammatiche prime fasi del Covid, prima di entrare in giunta.

La camera ardente è allestita presso il Salone della Chiesa dell’ospedale Policlinico San Martino dalle 15 di oggi, martedì. Alle 18 di mercoledì 18 gennaio sarà recitato il rosario presso la Chiesa del Policlinico. Il funerale si svolgerà giovedì 19 gennaio, alle 11, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Loano.