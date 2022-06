Malta. 7°Forum del Turismo Mediterraneo: “zona di pace, cooperazione e prosperità”

“Cervello Mediterraneo – Rete di ricerca e innovazione d’impresa” è il tema del 7°Forum del Turismo Mediterraneo di Malta che si terrà dal 13 al 15 giugno 2022 all’Intercontinental Meeting di cui è Patron George William Vella, Presidente della Repubblica,attivo sostenitore della pace nella regione del Mediterraneo attraverso la promozione e crescita del turismo sostenibile

La Fondazione Turismo Mediterraneo, organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato che ha per finalità l’aumento potenziale di crescita del turismo sostenibile in tutto il Mediterraneo,è l’organizzatrice dell’evento con il sostegno della Fijet – Federazione Internazionale dei Giornalisti di Turismo – che parteciperà con una propria delegazione guidata dal giornalista Giacomo Glaviano.

L’evento è unico nel suo genere – ci dice Glaviano – che vedrà ben 80 relatori multidisciplinari provenienti da 30 paesi per condividere tutta l’attività legata al turismo di fronte ai dinamici cambiamenti economici e sociali registrati con l’avvento della pandemia. E’ una occasione per confermare la regione maltese “zona di pace, cooperazione e prosperità attraverso la cooperazione e progetti anche commerciali”.

Parter del Forum, oltre il Presidente e i Senatori di Malta, la MTF che lavora con la collaborazione del Ministero del Turismo, l’Autorità del Turismo di Malta e la Malta Hotels and Restaurants Association.

Martedì 14 giugno alle 09:30 la cerimonia inaugurale all’Intercontinental – sottolinea Andrew Agius Muscat, segretario generale della Fondazione Mediterranea per offrire ai partecipanti l’opportunità di presentare idee audaci ai leader del settore e alle parti interessate, potere parlare di ciò che fai con una varietà di persone provenienti da aree di studio simili, correlate e/o completamente diverse. Il Forum – aggiunge Muscat – da la possibilità di ricevere feedback sul lavoro da persone che non l’hanno mai visto prima che e potrebbero fornire nuove informazioni. Attraverso il nostro servizio di media digitali, i marchi partecipanti possono far parte della nostra potente campagna di content marketing che fornisce approfondimenti attraverso podcast, interviste video, white paper e altro ancora.

Espandere le concoscenze e trovare soluzioni ai problemi, presentare idee e lavoro agli altri, firmare affari e altro,saranno al centro degli incontri con le delegazioni estere che sentiranno molte cose nuove nel suo campo,comprese nuove tecniche, nuovi tipi di attrezzature, dati non pubblicati o da leader del pensiero di cui potresti non aver mai sentito parlare in precedenza. Si ha l’opportunità di porre domande ai presentatori sul loro lavoro e sulla logica alla base, cosa che non si può fare quando si leggono gli articoli di giornale.

I partecipanti avranno l’opportunità di presentare idee audaci ai leader del settore e alle parti interessate. Parlare di ciò che fai con una varietà di persone provenienti da aree di studio simili, correlate e/o completamente diverse. Nella circostanza è effettuato un servizio di media digitali, di marchi che possono far parte della potente campagna di content marketing che offre approfondimenti attraverso podcast, interviste video, white paper e altro ancora.

Il Forum è il luogo in cui gli accordi vengono discussi e firmati. Particolarmente importante quando cerchi collaboratori, nuovi clienti o agenti di vendita da diverse parti del mondo perchè il team lavora a stretto contatto con gli sponsor partecipanti che forniscono la piattaforma perfetta per nuovi annunci.

Il Forum unisce i delegati dall’interesse per il turismo mediterraneo come unico grande argomento, ma presenta diverse masterclass e sessioni di riflessione incentrate su sottocampi di studio e molte idee progettuali. La natura focalizzata di queste sessioni al Forum consente di approfondire la comprensione dell’argomento di interesse.