Marito e moglie trovati morti in due luoghi diversi: si tratterebbe di omicidio-suicidio. Lei era malata

Marito e moglie ancora giovani sono stati trovati morti in due luoghi diversi, lei era malata e dalla prime indagini, lui avrebbe soffocato la moglie, poi si sarebbe impiccato



Il corpo senza vita della donna è stato trovato nella palazzina di viale Virgilio 39 in cui la coppia abitava, mentre il cadavere del marito è stato ritrovato in una villa di San Vito, borgata di Taranto. Le due vittime sono: Roberto Delli Santi, 50enne sottufficiale della Marina militare e la moglie Silvia Di Noi, infermiera di 52 anni.

Dalle prime indagini condotte degli agenti della Squadra mobile e della Polizia scientifica, arrivati sul posto e coordinate dal pubblico ministero Mariano Buccoliero della Procura di Taranto, sul nucleo famigliare non sono emerse episodi che possano far pensare a dissidi di coppia o a conflittualità tra i due coniugi, ma è emerso che la donna fosse malata da un po di tempo. E proprio su questo particolare che gli inquirenti stanno indirizzando le indagini: potrebbe essere il motivo che ha portato l’uomo a commettere quello che appare come un omicidio-suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ucciso la moglie, soffocandola, e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi in un altro appartamento. A dare l’allarme sarebbe stato un figlio che non riusciva a contattare i genitori e temeva che fosse accaduto qualcosa di grave. A quel punto ha allertato altri familiari, che si sono recati nell’appartamento di viale Virgilio e hanno scoperto il cadavere della 52enne.

Oltre ai poliziotti della questura ionica, agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco è intervenuto anche il medico legale, che ha eseguito una ricognizione esterna riscontrando possibili segni di soffocamento. I poliziotti si sono subito messi alla ricerca del marito della vittima, trovandolo poco dopo in una villa di San Vito nella disponibilità della coppia che era stata indicata dai parenti. L’uomo si è impiccato con una corda. Non è stato trovato peraltro alcun biglietto che potesse spiegare i motivi del tragico gesto.

Gli agenti della Squadra mobile guidati dal vicequestore aggiunto Cosimo Romano, hanno ascoltato parenti e amici della coppia per cercare elementi utili alle indagini. Dalle testimonianze raccolte sarebbe emersa l’esistenza di un disagio nella vita della coppia, su cui saranno effettuati ulteriori approfondimenti, che si era acuito negli ultimi tempi. I corpi di Roberto Delli Santi e Silvia Di Noi sono stati portati all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata in attesa dell’autopsia che il magistrato inquirente affiderà nelle prossime ore.