Nuovo governo: passaggio della “campanella” tra il presidente uscente Draghi e la neo premier Meloni

Rispettata la tradizione: questa mattina a Palazzo Chigi c’è stato il tradizionale rito della campanella che ha ufficializzato il passaggio di consegne tra il presidente uscente Mario Draghi e la neo premier Giorgia Meloni

La neo premier è entrata nelle sede del governo accolta dal picchetto d’onore delle forze armate. “Una cosa impattante emotivamente” ha commentato la nuova premier.

Draghi ha atteso che arrivasse la Meloni e l’ha accolta con un “benvenuta”, poi i due si sono stretti la mano e si sono messi in posa per le foto di rito nella sala delle Galere. Infine sono usciti dalla sala per un faccia a faccia nello studio del presidente.

Al termine della cerimonia, con un ritardo di mezz’ora rispetto alla scaletta prevista, alle 12.30, c’è stata la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Primo atto, la formalizzazione della nomina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.