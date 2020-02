Marsala. 2° posto per la saccense Luana Russo al 20° Trofeo Podistico Garibaldino, 2^Prova G.P. Cross Master

Si è disputato ieri domenica 23 Febbraio a Marsala il 20° Trofeo Podistico Garibaldino, 2^ Prova G.P. Provinciale FIDAL di Trapani, Cross Master di corsa campestre

La gara organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc, si è disputata all’interno del Parco della Salinella, Lungomare Salinella, a Marsala. Si è corso su un’unica batteria in un percorso interamente sterrato lungo 1300 metri per 6 giri, con un totale di 6,9km. Al traguardo sono arrivati in 187.

Ad aggiudicarsi la gara femminile è stata un’atleta della GS cinque Torri Trapani, mentre il 2° Trofeo podistico Garibaldino è stato vinto da Enrico Grumelli della asd Ipa Alcamo con il tempo di 23’41’.

Presente alla corsa campestre la Marathon Club Sciacca con la porta colori Luana Russo, che tra le donne nella classifica generale, si è piazzata al secondo posto ad una manciata di secondi dalla prima assoluta, mentre nella categoria SF35 ha conquistato il primo posto. Da segnalare che la forte atleta saccense è stata preceduta solo da 37 uomini.

Luana Russo è ritornata a correre dopo un lungo stop forzato. Dopo l’esordio a Sciacca nello scorso 2 Febbraio in occasione del Trofeo Maria Santissima del Soccorso (quinta assoluta donne e 2^ nella SF35), l’atleta saccense si è riproposta nell’ottima prova del 9 Febbraio ad Acireale nel Trofeo carnevale di Acireale, dove in occasione della seconda prova del gp Sicilia di corse su strada di 10km, si è classificata al decimo posto nella classifica generale donne e seconda nella categoria di appartenenza in base alla fascia di età, su circa 800 partecipanti.