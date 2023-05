Milano. Bombole di ossigeno scoppiano su un furgone parcheggiato in strada: un ferito, fuoco e fiamme

Il fatto è avvenuto in via Pier Lombardo intorno alle 11.30. Salvo, ma ferito l’autista: evacuati una scuola materna e un edificio, il rogo seguito all’esplosione ha coinvolto diverse vetture vicine al furgone

Grossa esplosione questa mattina attorno alle 11:30 in centro a Milano, precisamente all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, dove alcune bombole di ossigeno che si trovavano in un furgone parcheggiato in strada sono esplose causando un grande incendio che ha coinvolto dieci auto parcheggiate in strada e tre piani di un palazzo provocando diversi danni.



L’autista 53enne del furgone è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo: accortosi dell’incendio è riuscito a scendere in tempo dal mezzo, riportando però comunque ustioni ad una mano e alla gamba.

Come si vede dalle immagini, le fiamme sono divampate con inusitata violenza: un edificio e una scuola materna sono stati evacuati per sicurezza. Sul posto sono subito giunti i soccorsi con Carabinieri, Vigili del Fuoco – che sono arrivati con 7 mezzi – e ambulanze del 118, ma fortunatamente si registra un solo ferito: l’autista del mezzo esploso, che comunque non avrebbe riportato ferite troppo gravi.

Sul posto è arrivato anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano con alcuni investigatori della squadra di polizia giudiziaria per un sopralluogo. Si ipotizza che l’incendio possa essere partito dal vano motore del mezzo, che trasportava venti bombole da 32 litri l’una di ossigeno, gas altamente infiammabile, che ha accelerato le fiamme. Le vie attorno al palazzo sono state chiuse per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno ormai domato le fiamme. Adesso saranno gli investigatori a risalire all’esatta dinamica dei fatti.