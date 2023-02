Moody’s abbassa il rating dell’Ucraina a causa degli effetti prolungati della guerra: “Pil 2022 contratto del 30%”

Moody’s abbassa il rating, il che significa che le obbligazioni di debito ucraino sono “probabilmente in, o molto vicino, al default”

L’agenzia di rating globale Moody’s ha declassato venerdì scorso il rating sovrano dell’Ucraina a “Ca” da “Caa3”, poiché prevede che la guerra con la Russia stia creando “sfide di lunga durata” per la fragile economia di Kiev.

Secondo Moody’s, le obbligazioni con rating ‘Ca’ sono “altamente speculative e sono probabilmente in default, o molto vicine, con qualche prospettiva di recupero del capitale e degli interessi”.

“Il downgrade di Moody’s arriva nel mezzo di una nuova offensiva russa in vista del primo anniversario della guerra iniziata il 24 febbraio, con la Russia che colpisce la rete elettrica dell’Ucraina e guadagna terreno a est”, scrive Reuters.

L’agenzia ha affermato che le sfide derivanti dalla guerra in corso aumentano il rischio per la sostenibilità del debito di Kiev: “nonostante l’ampio sostegno finanziario da parte dei partner internazionali, Moody’s prevede che la guerra continuerà a mantenere sotto forte pressione le finanze pubbliche e la posizione esterna dell’Ucraina“.

Il rapporto dell’agenzia di rating ha inoltre calcolato che il prodotto interno lordo dell’Ucraina si è contratto di circa il 30% nel 2022, con ingenti costi in termini di perdite umane e ingenti danni all’economia e alle finanze pubbliche del Paese.

Il personale del Fondo monetario internazionale incontrerà i funzionari ucraini a Varsavia la prossima settimana, ha dichiarato a Reuters una fonte non specificata, intanto, l’Ucraina preme per un programma di prestiti multimiliardario per coprire le spese della guerra contro la Russia.