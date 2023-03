Morto Gary Rossington, fondatore dei Lynyrd Skynyrd: suo il mitico assolo di “Free Bird”

Il chitarrista, anzi guitar-hero, aveva 71 anni e soffriva di problemi cardiaci: era l’ultimo dei Lynyrd Skynyrd ancora in vita

E’ morto all’età di 71 anni, Gary Rossington, l’ultimo membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd. Virtuoso della chitarra, punto di riferimento mondiale del rock, soffriva da tempo di gravi problemi cardiaci, ma le cause del decesso non sono state specificate.

Con gli Skynyrd era padre delle canzoni cult ‘Sweet Home Alabama’ e ‘Free Bird’, e di questa seconda canzone in particolare, il solo di chitarra di Rossington è considerato uno dei capisaldi del rock mondiale, celebrato ed usato anche come colonna sonora in vari film di Hollywood, tra cui la scena cult della “church fight” di Kingsman – Secret Service (2014), dove il personaggio interpretato da Colin Firth si rende autore solitario di un massacro di svariati nemici.

Rossington soffriva di problemi cardiaci e si era sottoposto a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza nel 2021. Nato nel 1951 in Florida, aveva fondato i Lynyrd Skynyrd nel 1964 con il batterista Bob Burns e il bassista Larry Junstrom.