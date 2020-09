Naro (AG). Si sente male mentre brucia le sterpaglie: 83enne muore carbonizzato

Un anziano è morto carbonizzato in un terreno a seguito di un malore improvviso: l’uomo era intento a bruciare le sterpaglie

È accaduto in un podere di contrada Coscio a Naro, in provincia di Agrigento .Una tragica fatalità è costata la vita a Giovanni Terranova di 83 anni. L’anziano stava pulendo il suo terreno dando fuoco al materiale di risulta rimasto nel podere subito dopo le operazioni di trebbiatura, ma proprio in quel frangente l’anziano ha avuto un malore improvviso che gli ha impedito di difendersi dalle fiamme, che lo hanno avvolto non lasciandogli scampo. Inutili i tentativi di salvarlo, l’ottantatreenne e morto carbonizzato.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale. I funerali si terranno oggi alle 16 nella Chiesa Madre di Naro.