Novara di Sicilia (ME). Motociclista cade in un burrone: il video dello spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Un motociclista ieri è caduto in un burrone, un incidente che poteva avere un finale tragico, ma grazie ad uno spettacolare intervento dei vigili del fuoco, si è risolto per il meglio

È accaduto nella tarda mattinata di ieri in località Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Un giovane motociclista, M.A.R., di 29 anni di Misterbianco (CT), mentre era intento a fare un’escursione fuoristrada, per cause in corso di accertamento è caduto accidentalmente in un burrone.

Scattato l’allarme, a causa della difficoltà dovuta alla particolarità del luogo per raggiungere il giovane, intorno alle ore 13.30, allertato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, è intervenuto un elicottero, “Drago 68” proveniente dal Reparto Volo VVF di Catania, supportato da una squadra di terra del distaccamento di Moio Alcantara.

I pompieri, non senza evidenti difficoltà anche a causa delle non perfette condizioni meteo, hanno raggiunto il 29enne rimasto ferito, che è stato soccorso e immobilizzato su una barella, quindi con l’ausilio del verriccelo issato a bordo dell’elicottero e trasportato presso il Policlinico di Messina. La prognosi è riservata.