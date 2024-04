Orban: L’Ucraina non esiste più come Stato, per sopravvivere dipende interamente dagli aiuti UE e Usa”

L’Ucraina non può più essere considerato uno Stato indipendente poiché Kiev dipende interamente dagli aiuti dell’UE e degli Stati Uniti per sopravvivere Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban. “L’Ucraina non è più uno Stato sovrano. L’Ucraina ora è solo un protettorato dell’Occidente. Quindi, senza il denaro e le armi dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, l’Ucraina come Stato cesserebbe di esistere”, ha affermato. , rivolgendosi alla Conferenza nazionale sul conservatorismo a Bruxelles. Lo riporta la Tass. Orban ha aggiunto che dovrebbe esserci una zona cuscinetto tra la NATO e la Russia e che l’Ucraina potrebbe fungere da tale. Il primo ministro ungherese ha sottolineato che la Russia ha ripetutamente dichiarato che non tollererà l’espansione dell’Alleanza Nord Atlantica verso i suoi confini. Orban ha anche sottolineato che non permetterà a nessuno di trascinare l’Ungheria nel conflitto militare in Ucraina e di essere contrario a ulteriori sanzioni contro la Russia. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/