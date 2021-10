Palagonia. Un egiziano un marocchino e un tunisino rubano un’auto e si schiantano, poi aggrediscono un operatore

Tre immigrati minorenni hanno rubato un’auto dalla cooperativa sociale che li ospita, nella corsa si sono schiantati su un automobilista. Uno di loro un egiziano ha anche aggredito un operatore della struttura perché lo aveva rimproverato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palagonia hanno arrestato un 17enne di origini egiziane perché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati anche denunciati, soltanto per furto, un 17enne marocchino ed un 18enne tunisino.

È accaduto nella tarda serata di ieri a Palagonia nel catanese. Una pattuglia dei militari dell’Arma in perlustrazione ha notato lungo la via Garibaldi un gruppo di persone radunate attorno a due auto coinvolte in un incidente stradale. I militari hanno quindi appreso dai presenti che il conducente di uno dei due veicoli, una Citroen Xsara Picasso, aveva perso il controllo andando a sbattere contro un’altra macchina, che era invece parcheggiata senza passeggeri a bordo ed anche che dopo l’impatto i tre occupanti, giovani ed apparentemente di origini africane, si erano dileguati per le vie adiacenti.



La Citroen, era stata riconosciuta come appartenente ad una locale cooperativa sociale che si occupa dell’assistenza a giovani extracomunitari. Contattata la responsabile, i carabinieri hanno attivato le ricerche dei fuggiaschi successivamente localizzati nei pressi di Piazza Cavalli. Il 17enne ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità aggiungendo di essere stato personalmente alla guida del veicolo al momento dell’incidente, ma il suo atteggiamento, forse un po’ spavaldo, ha provocato il rimprovero da parte di un operatore della cooperativa in quel momento presente.

Questo rimprovero ha scatenato la reazione spropositata del giovane che, toltosi la maglietta, lo ha immediatamente minacciato di morte, dicendo: “Questa cosa non finisce qua, ti ammazzo!”. Quindi si è scagliato verso di lui per colpirlo, venendo però per fortuna immediatamente fermato bloccato dai militari. Nei confronti del ragazzo, descritto dagli operatori della cooperativa come particolarmente vivace ed “allergico” alle regole, era stato richiesto il trasferimento ad altra più adeguata struttura.

Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato trasferito a Catania nel Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti.

