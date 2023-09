Palermo. Marito e moglie rimproverano gruppo ragazzini e vengono pestati: traumi cranico e facciale, indagano i carabinieri 

Un uomo di 63 e la moglie 50 anni sono finiti in ospedale dopo essere stati pestati da un gruppo di ragazzini , rimproverati per i forti schiamazzi

E’ accaduto nella giornata di ieri in via Emilio D’Angelo, a due passi da via Ernesto Basile, a Palermo. Una coppia stanca per le urla, ha rimproverato un gruppo di ragazzini, chiedendo di fare silenzio. Qualche anno fa tutto sarebbe stato archiviato con qualche mugugno dei giovani, ma oggi i tempi sono cambiati e le nuove generazioni sono diventate violente.

Dal rimprovero è scaturita una lite prima verbale, poi i ragazzi hanno circondato la coppia, colpendoli con violenza. I coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Civico, della città, dove i medici hanno stilato una prognosi di 12 e 7 giorni per trauma facciale e cranico a causa di diverse contusioni. I carabinieri indagano sull’accaduto per cercare di individuare i ragazzi violenti.