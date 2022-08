Palermo. Scontro tra auto e scooter: 47enne muore dopo l’arrivo in ospedale

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri: un uomo di 47 anni su uno scooter è deceduto dopo lo scontro con un’auto

È accaduto intorno alle 21 di ieri nel lungomare Cristoforo Colombo dell’Addaura, a Palermo. La vittima è Giuseppe Sorrentino di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era alla guida di uno scooter, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500.

Nell’impatto l’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia, dove poco dopo l’arrivo è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato e quelli della municipale che hanno eseguiti i rilievi.