Palermo. Scontro tra un’auto e uno scooter: muore un 21enne. Lascia la moglie e due figli piccoli

Un drammatico incidente si è verificato nella notte: un ventunenne a bordo di uno scooter si è scontrato con un’auto ed è morto



È accaduto intorno all’una nell’incrocio tra via Li Bassi e via Lucchini, in zona Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. La vittima è Giuseppe Carista, di 21 anni, che lascia la moglie e due figli piccoli. Secondo una prima ricostruzione Il giovane era alla guida di uno scooter Piaggio Free 50, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’Audi Q3, che proveniva dal senso di marcia inverso. L’impatto è stato molto violento e il 21enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica.