Palermo. Studenti  in piazza contro la guerra in Ucraina ed un immediato cessate il fuoco

Ieri mattina a Palermo gli studenti di diversi istituti si sono uniti in corteo per dire “No” alla guerra in Ucraina e per chiedere l’immediato cessate il fuoco

La manifestazione, indetta da diverse organizzazioni pacifiste a seguito della conferenza di Vienna dello scorso giugno, è stata organizzata dal coordinamento Studenti Palermitani, alla quale hanno aderito i ragazzi del liceo Einstein, Meli, Galilei e degli istituti Medi, Vittorio Emanuele III, Marco Polo. Il corteo caratterizzato da un grande striscione con la scritta “Basta guerra”, è partito alle 9.30 da piazza Verdi e ha attraversato via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, per approdare all’università in viale delle Scienze, dove gli studenti si sono riuniti in assemblea straordinaria nell’aula della facoltà di lettere e filosofia .

I ragazzi muniti di megafono.hanno scandito per tutto il percorso slogan e cori pacifisti. Alcuni di loro hanno voluto fare sentire la loro voce: “Mentre il conflitto in Ucraina sembra quasi scomparso dal dibattito pubblico e mediatico – ha detto Alessia Russo del liceo A. Einstein – noi torniamo in piazza per ribadire il rifiuto della guerra come soluzione ai conflitti tra gli Stati”.

Angelo Arisco del liceo Galilei ha aggiunto: “Urlare basta guerra significa chiedere di salvare le vite e porre fine alla mattanza e alla distruzione delle città e dell’ambiente. La richiesta di un cessate il fuoco immediato e l’avvio di negoziati basati su principi di sicurezza comune, del rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei popoli e delle comunità si fa più che mai urgente a più di un anno dall’inizio del conflitto”. ragazzi del liceo Einstein, Meli, Galilei e degli istituti Medi, Vittorio Emanuele III, Marco Polo.