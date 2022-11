Pasta con i tenerumi – Ricetta siciliana

Piatto tipico della cucina siciliana, la pasta con i tenerumi ovvero la zucchina lunga siciliana e le sue tenere foglie, è una specialità gustosa e imperdibile

La pasta con i tenerumi è una via di mezzo tra un primo piatto asciutto e una minestra. In Sicilia si usano rigorosamente gli spaghetti spezzettati, che si trovano già in vendita o si possono spezzare con le mani quelli interi in più segmenti di 5-6 cm ciascuno.

La preparazione non è complicata, ma richiede un po di tempo per la pulitura ed il taglio delle verdure. Difficoltà media.

Ingredienti per 4 persone:

280 gr. di spaghetti spezzettati

300 gr di zucchine lunghe siciliane

300 gr. di patate

150 gr. di cipolle

3 spicchi di aglio

olio extravergine di oliva q.b.

sale q. b.

peperoncino q.b.

PREPARAZIONE

Pulire le zucchine separando le foglie dagli arbusti; scegliete le foglie più tenere, mettetele in una bacinella con acqua e cambiatela diverse volte, affinché la terra vada tutta via (eventualmente mettere del bicarbonato lasciando qualche minuto in ammollo): tagliate in piccoli cubetti la zucchina e le patate sbucciate Pulite e tagliate a fettine la cipolla; in una pentola mettete 3 lt d’acqua circa e quando sarà in ebollizione versate le foglie tagliate a striscioline, le patate e la cipolla dopo qualche minuto la zucchina; in un padellino mettete uno spicchio d’aglio con olio di oliva e lasciate riscaldare, di seguito aggiungete il pomodoro e fate cuocere per una decina di minuti, quindi versateli dentro la pentola con i tenerumi; quando le foglie sono cotte, toglietene un po’ asciutte e metterle da parte, quindi aggiungere gli spaghetti rotti, salate e mescolate di tanto in tanto; dopo 7/8 minuti, ma il tempo dipende dalla cottura della pasta, in un altro padellino con dell’olio di oliva mettere 2 spicchi d’aglio tagliato a fettine, del peperoncino in grani e quando l’aglio avrà preso un colorito biondo/bruno e la pasta sarà cotta, versare velocemente tutto in pentola e spegnete il fuoco; servite in piatti fondi e al centro della minestra semi-asciutta, posizionate un po’ delle foglie messe da parte in precedenza, aggiungendo a crudo, sé gradito un po d’olio.

Come al solito… Buon appetito!