Pozzallo. Incidente auto contro moto: morto centauro 26enne, grave una donna

Lo scontro è avvenuto nei pressi della zona Asi, sulla Modica-Pozzallo: troppo gravi le ferite riportate, per questo è morto Carmelo Vicari che lascia una moglie e due bambini

E’ Carmelo Vicari 26enne do Modica, la vittima del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14, sulla Modica-Pozzallo. Il 26enne lascia una moglie e due bambini, di cui uno nato da poco.

L’incidente ha visto scontrarsi un Suv Mitsubishi guidato da una donna e una moto Yamaha di grossa cilindrata – guidata dal 26enne – ed è avvenuto nei pressi della zona Asi, sulla Modica-Pozzallo, per cause ancora in fase di accertamento.

Il giovane pare stesse rientrando a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, purtroppo le ferite riportate sono state troppo gravi, facendo risultare vani i soccorsi.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 per la conducente dell’auto, una donna anch’essa rimasta ferita, pare in modo grave.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/