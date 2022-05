Pozzallo (RG). Coppia si schianta con l’auto contro un muro: muore la moglie 43enne, ferito il marito

Un grave incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi, una coppia di coniugi si è schiantata con l’auto contro un muro: lei muore sul colpo, ferito il marito



È accaduto sulla Strada provinciale 66 in località di Santa Maria del Ficallo, in territorio di Pozzallo, nel ragusano. Secondo una prima ricostruzione, una coppia che pare stesse rientrando a casa dopo la giornata lavorativa, viaggiava su una Fiat Multipla, quando per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di recinzione di una casa sfondandolo.

Nel terribile impatto la moglie di 43 anni, di origini albanesi ma residente a Pozzallo, è morta sul colpo, mentre il marito è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare ed hanno soccorso il marito, che è stato trasportato all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. L’uomo avrebbe riportato un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.