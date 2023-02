Ragusa, 47enne travolto e ucciso mentre scende dalla sua auto: stava parlando al telefono

È sceso dalla sua auto ed ha attraversato la strada mentre parlava al telefono, ma è sopraggiunta un’auto e lo ha travolto: morto sul colpo

L’incidente si è verificato intorno alle 20 di ieri sera all’altezza del chilometro 12,1, vicino a Poggio del Sole Resort, sulla provinciale Ragusa-Marina di Ragusa. La vittima è Faouzi Quazquaza di 47 anni, di origine tunisina che da tempo si era trasfertito in zona. Secondo una prima ricostruzione, , ma la dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, l’uomo dopo essersi fermato al bordo della strada, è sceso dalla sua auto e pare abbia attraversato la strada mentre parlava al telefono, proprio in quel mometo è sopraggiunta una Dacia Sandero, che non è riuscita ad evitare il 47enne. Nel violentissimo impatto l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 47enne se non costatarne il decesso. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato.