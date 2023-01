Ribera. Il vento scoperchIa un tetto che cade su un’auto con coppia di anziani a bordo: entrambi illesi

Il maltempo che in queste ore si è abbattuto nell’agrigentino ha fatto i primi danni: a Ribera un tetto è stato divelto dal vento ed è caduto su un’auto

Solo tanto paura questo pomeriggio per una coppia di anziani di Ribera. Intorno alle 17,30 una folata di vento ha divelto una tettoia in lamiera coibentata in corso Umberto, che è caduta sopra un’auto con all’interno una coppia di anziani. I due sono stati immediatamente soccorsi, ma fortunatamente a parte la paura, gli anziano sono rimasti illesi.