Roma. Operatori sanitari, medici e infermieri contro l’obbligo vaccinale da tutta Italia a piazza Montecitorio

Si sono dati appuntamento a piazza Montecitorio a Roma per protestare contro l’obbligo vaccinale: “Non è un vaccino, è un farmaco sperimentale Io non sono un sorcio”

Non sono semplici cittadini, ma operatori sanitari, medici e infermieri contrari all’obbligo vaccinale. Erano alcune centinaia provenienti da tutta Italia e si sono dati appuntamento in piazza Montecitorio a Roma per protestare: “Non siamo negazionisti del Covid e nemmeno contrari ai vaccini”, dicono alcuni. Tutti i presenti, sostengono di avere i fatto i vari vaccini, ma a questo di cono “no” perché “Non è un vaccino, è un farmaco sperimentale. Io non sono un sorcio”.

“Sono gli stessi eroi di un anno fa che adesso sono diventati reietti – spiega ai microfoni uno dei presenti – perché non vogliono sottostare al crimine dell’obbligo vaccinale, dovreste guardare i loro libretti vaccinali, sono tutti ipervaccinati e questo sconfessa chi strumentalmente vorrebbe farli passare per antivaccinisti o no vax” Poi conclude: “No vax è un termine che non esisteva è un espediente dialettico che serve al potere per strumentalizzare depravandola, una battaglia di civiltà assoluta che è quella della libertà di scelta”.

Il video mostra gente che ai microfoni dei giornalisti esprime le sue idee con rabbia: “Noi siamo le cavie di una terapia genica”, urla un’altra donna, altri invece gridano “Libertà, libertà”.