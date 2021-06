S. Venerina (CT). 2^ prova under 14 Sciabola vince la saccense Costanza Marciante ed è Campionessa regionale

La giovanissima atleta saccense Costanza Marciante dopo la vittoria di questo fine settimana è prima nella classifica generale del campionato regionale di sciabola

Si è conclusa questo fine settimana a Santa Venerina nel catanese, la seconda prova regionale under 14 di sciabola. La saccense Costanza Marciante, tesserata col circolo schermistico di Maraza del Vallo del Maestro Giuseppe pugliese, vince questa seconda prova.

Costanza dopo aver superato i gironi preliminari, approda alla semifinale, dove vince è arriva in finale. Il confronto con la sua avversaria non per nulla semplice ed in in primo momento Costanza soccombe per 8 a 4, poi però intuendo dove migliorare con tenacia e grande determinazione arriva la rimonta e vince.

Una Vittoria meritata che porta la giovanissima atleta saccense ad essere la prima nella classifica generale del campionato regionale di sciabola, laureandosi Campionessa regionale di sciabola per la categoria giovanissime.