Salute & Benessere. Ecco come combattere stress e invecchiamento anche a tavola

La salute e la giovinezza passano dal livello di stress e dall’alimentazione: ecco cosa evitare e cosa invece fa bene

L’invecchiamento è un naturale ed inevitabile processo a cui tutti noi siamo sottoposti. Secondo un recente rapporto del “Census Bureau and the National Center for Health Statistic” degli Stati Uniti, la maggior parte degli americani sta invecchiando molto più velocemente di quanto previsto. L’indice della speranza di vita posiziona gli Stati Uniti al 42 posto tra le 191 nazioni esaminate.

Gli studi affermano che lo stress cronico è una delle principali cause di questo inaspettato incremento della velocità del processo di invecchiamento.

Lo stress può essere di origine psicologica, causato dalla vita moderna, dalla costante stimolazione della mente e dalla velocità con cui “consumiamo” ogni cosa. Dall’essere sempre connessi, perennemente iperveloci, multi-taskin per forza o per scelta. Ma può anche essere di tipo fisiologico, causato da fattori collegati allo stile di vita, in particolare dalla vita sedentaria e dal consumo di alimenti industriali o da bevande ricche di sostanze chimiche (non solo le bibite ma anche gli “innocui” succhi di frutta che diamo ai nostri bambini).

Ma proprio l’alimentazione può essere la chiave per invertire la rotta, per ridurre lo stress cui sottoponiamo il nostro organismo, e risalire la china. L’importate è saper scegliere. Ecco alcuni consigli pratici.

Banane, meglio di no

Attenzione alle banane in caso di ansia, nervosismo, colite, perché contengono la tiramina che, stimolando il sistema nervoso, può peggiorarne i sintomi.

Legumi, si però

Ottima fonte di proteine vegetali, sono anche ricchi di potassio ed hanno un grande potere saziante. Però sono un po’ difficili da digerire a causa della cuticola, pertanto è consigliabile consumarli decorticati o passati.

No allo zucchero raffinato

Evitate lo zucchero raffinato, ad alto indice glicemico e pro-infiammatorio. Preferite lo zucchero di canna integrale, la stevia o lo sciroppo d’agave.

Sì al brodo vegetale

Si può semplicemente bere o, aromatizzato con le spezie, può essere utilizzato per lessare sia i cereali che i legumi, o per saltare le verdure, ma anche per cucinare la carne.

L’avena è ok

L’avena è ricca di betaglucano, che riduce il colesterolo. Le fibre dell’avena poi favoriscono la pulizia e il transito intestinale.

Aglio assolutamente sì

È un grande concentrato di virtù: ha proprietà immunostimolanti, antivirali e antibatteriche. Aiuta a migliorare i valori della glicemia, anche nei diabetici, e riduce la pressione arteriosa. Ha proprietà antinfiammatorie.

Curcuma…in coppia!

In India è conosciuta e utilizzata da ameno 5mila anni come medicina, ha azione antinfiammatoria e, secondo alcuni studi, anche antitumorale. Preferibilmente va assunta assieme al pepe nero, che può aumentare la biodisponibilità della curcumina, principio attivo della curcuma, fino al 2000%.

Mai senza Zenzero

Ha ottime proprietà digestive e aiuta a migliorare l’assorbimento dei cibi. Utile in caso di gastriti perché è cicatrizzante e antisettico. In più contribuisce a ripristinare la giusta acidità gastrointestinale e aiuta a combattere flatulenza e meteorismo. È antiossidante, antinfiammatorio e un blando antipiretico. Favorisce il recupero muscolare dopo attività fisica.

Dal Giappone il Matcha tè

È il tè giapponese coltivato in condizioni climatiche particolari. È un tè ricco di clorofilla, le foglie sono cotte a vapore per proteggerle dall’ossidazione e per preservare al massimo le qualità nutritive e organolettiche. Il Matcha tè contiene 6,2 volte il contenuto di antiossidanti presenti nelle bacche di goji, 7 volte quelle del cioccolato fondente, 17 volte quelle dei mirtilli e 60,5 volte quelle degli spinaci. È stato dimostrato che bere il tè Matcha prima dell’allenamento aumenta la combustione di grasso del 25 per cento durante l’esercizio fisico.

Mirtilli e frutti di bosco sono preziosi

Mirtilli, frutti di bosco, mele e uva contengono sostanze chiamate flavonoidi, e in particolare antocianine. Queste hanno note proprietà antiossidanti e antiaging, ma anche un’influenza positiva sul metabolismo, favorendo il dimagrimento, riducendo l’insorgenza del diabete mellito di tipo 2 e l’insulino-resistenza.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cura del dott. Accursio Miraglia.