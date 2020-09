Sciacca. Aumenta TARI, Milioti e Bono: “Altro bel regalo per la città dalla Giunta Valenti”

“L’aumento dei costi del servizio rifiuti, a seguito delle vicende legate al coronavirus, può essere spalmato nei prossimi tre anni cioè: 2021, 2022 e 2023 con aumento automatico della tariffa per i cittadini, sperando non ci siano ulteriori aumento che renderebbero la situazione insostenibile”, spiegano i due consiglieri Giuseppe Milioti e Calogero Bono

Predicono sventura i consigliere di opposizione Giuseppe Milioti e Calogero Bono, ma la causa è l’amministrazione Valenti e la sua gestione dei costi del servizio rifiuti: “Approda in consiglio comunale una proposta di delibera che disciplina il costo del servizio di raccolta di rifiuti per l’anno 2020. Da un lato la proposta conferma le tariffe del 2019 anche per il 2020 ma dall’altro esplicita attraverso il PEF (Piano Economico Finanziario raccolta rifiuti) un aumento del costo di raccolta dei rifiuti pari a € 1.933.762 per il 2020 rispetto al piano finanziario dell’anno precedente. Il costo del servizio nel 2019 ammontava a € 6.708.933 contro appunto € 8.642.695 del 2020.



Tale aumento – spiegano i consiglieri -, a seguito delle vicende legate al coronavirus, può essere spalmato nei tre anni successivi, cioè 2021, 2022 e 2023 con aumento automatico della tariffa per i cittadini. L’Amministrazione comunale con esplicito indirizzo scritto ha dato disposizione che per l’appunto che l’aumento venga rinviato agli anni successivi.

Ma se agli aumenti spalmati nei tre anni dovessero aggiungersi altri costi negli anni successivi la situazione diventerebbe veramente insostenibile per i cittadini. – continuano dall’opposizione – La domande sono diverse che ci poniamo, perché non è stata data la giusta comunicazione alla città? Perchè gli altri comuni limitrofi non hanno avuto tutte le nostre emergenze e quindi gli aumenti del costo dei rifiuti? La risposta è semplice, inefficienze della Giunta Valenti. Lo spieghi alla città il Sindaco, che invece cambia assessori come se fossero figurine.

Siamo consapevoli che il momento che viviamo è difficile per la nostra comunità ma noi abbiamo il dovere di denunciare le inefficienze di questa amministrazione nell’interesse della città. E’ sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione non riesce a gestire al meglio la nostra città, perchè non passa giorno che non vengono evidenziati passaggi a vuoto. Ne prendano atto tutti quelli che ancora sostengono questa Giunta”.