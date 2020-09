Sicilia. Coronavirus, pronta nuova ordinanza di Musumeci: obbligo mascherine anche all’aperto e stretta sulla movida

In Sicilia i contagi da Coronavirus sono in aumento e il presidente Musumeci sta per firmare una nuova ordinanza: obbligo di mascherine anche all’aperto e stretta sulla movida

Il presidente della Regione Nello Musumeci a seguito dell’impennata di contagi da coronavirus degli ultimi giorni, si appresta a firmare una nuova ordinanza regionale con misure più restrittive per tentare di invertire il trend. Da quello che trapela da fonti governative, comunque non ci sarà un nuovo lockdown, ma un incremento delle misure restrittive.

La prima riguarda l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte, che dovrà essere indossata a prescindere dal metro di distanza, anche quando si è soli e non ci si trova in luoghi affollati. La seconda è relativa alla movida: ci saranno misure più stringenti per evitare gli assembramenti per strada o nei locali.

Al momento dunque niente chiusure a tappeto do esercizi commerciali come avvenne nella primavera di quest’anno.