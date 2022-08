Sciacca. Carmela Santangelo: “Sindaco si attivi per rendere decoroso il quartiere di S.Michele”

“Queste foto spiegano bene i disagi che hanno subito e che ancora ad oggi subiscono i residenti del quartiere di San Michele a causa di una mancata scerbatura, pulizia delle aiuole”

E’ quanto scrive la consigliere comunale Carmela Santangelo in una interrogazione inviata al sindaco Fabio Termine. “Il vecchio centro storico si trova in una situazione di totale abbandono. – Continua Santangelo – Non è stato effettuato alcun intervento di scerbatura, le aiuole presenti nella piazza Gerardo Noceto sono piene di erbacce e rifiuti e la fontana ormai è spenta da molti mesi.

La mancata pulizia offre scene di scarso decoro urbano con una mancanza di cura del verde pubblico.

Nella zona insistono diverse attività ricettive (B&B ecc.), attività commerciali (pizzerie, bar ecc.), monumenti storici che giornalmente sono visitate da turisti e lo stato in cui versa il quartiere causa un danno d’immagine per l’intera città di Sciacca”.

La consigliere comunale infine conclude: “Per tale motivo invito il Sindaco e l’Assessore al ramo a mettere in atto gli opportuni provvedimenti al fine di rendere più decoroso e sicuro il quartiere di San Michele”.