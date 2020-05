Sciacca. Comune chiede autorizzazione a pulire spiagge, Caracappa: “Istituire aree protezione civile e ammassamento”

Mentre dal Comune l’assessore Bacchi si dice pronto a partire con gli interventi di pulizia delle spiagge del litorale saccense appena arriveranno le autorizzazioni da parte del Demanio, il consigliere Silvio Caracappa chiede di non ripetere i disagi verificatisi lo scorso anno

L’Ufficio Ecologia del Comune di Sciacca – ha dichiarato oggi l’assessore Bacchi – ha inviato richiesta i primi giorni dello scorso mese di marzo al Demanio, chiedendo autorizzazione ad avviare la pulizia delle spiagge saccensi.

Sul caso interviene oggi il consigliere di opposizione Silvio Caracappa che dichiara: “In attesa delle autorizzazioni per procedere alla pulizia delle spiagge, sollecito anche l’attivazione delle procedure per una corretta istituzione delle aree di protezione civile ed ammassamento limitrofe alle spiagge.

Lo scorso anno tale procedura non è stata attivata e sono stati tantissimi i disagi per i cittadini che si recavano al mare. In mancanza di apposite aree parcheggio, tali aree diventano indispensabili per evitare pesanti intasamento di traffico, specie nelle ore di punta.

Allo stesso modo va rifatta la segnaletica orizzontale e verticale e realizzate in tempo le strutture per far accedere al mare i diversamente abili”.