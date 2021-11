Sciacca. L’ass. Orazio Capurro dona 3.300 euro in buoni per le famiglie bisognose colpite dall’alluvione

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS aiuterà le famiglie che versano in condizioni di disagio e che hanno subito gravi danni a causa dell’alluvione verificatasi a Sciacca nei giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2021

“Abbiamo messo a disposizione di questi nostri concittadini – dichiara il Presidente della ONLUS Alessandro Capurro – dei buoni spesa per un importo complessivo di 3.300,00 euro spendibili per l’acquisto di generi alimentari e/o di elettrodomestici di prima necessità. L’individuazione delle famiglie più bisognose e la ripartizione tra queste dei buoni spesa saranno effettuate dal Comune di Sciacca sulla base degli interventi effettuati e delle necessità rilevate e tenendo conto dello stato di necessità ed anche della gravità dei danni subiti da ciascuna famiglia. I buoni spesa potranno essere assegnati a coloro che risultano essere, alla data dell’alluvione, residenti nell’abitazione danneggiata e saranno spendibili entro il 30/04/2022. È il nostro modo – aggiunge il Presidente della ONLUS Alessandro Capurro – per aiutare chi in questo momento, a causa di una violenta calamità naturale, ha subito gravi danni”.