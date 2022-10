Sciacca. Maltempo ed è di nuovo paura: le solite zone dallo Stazzone alla Foggia, passando da via Lido, allagate

Sciacca si conferma ancora una città ad alto rischio meteo- idrogeologico ed idraulico,le ataviche problematiche non appena piove vengono a galla, anzi… vanno sott’acqua

Tanta pioggia nella mattinata a Sciacca e dalla Perriera un fiume in piena è sceso inondando lo Stazzone, per al precisione la zona del vecchio ponte della ferrovia, dove affluisce l’acqua del torrente Cansalamone e la solita via Lido, ovviamente l’acqua trascina con se fango detriti e immondizia. Nel quartiere Foggia si è temuto il replay di quanto successo lo scorso anno, fortunatamente questa volta solo paura e tanta acqua. I residenti come al solito sono coloro su cui si abbatte la “tempesta”.

Oltre alle solite zone note, problemi si sono verificati in via Avellino e via Cappuccini. Esondato come sempre il Vallone Ganetici – Foce di Mezzo che attraversa il ponticello sulla strada per Raganella, dove alcuni gli automobilisti in transito sono rimasti bloccati e auto è finita nella scarpata laterale. Un altro automobilista è rimasto bloccato nei pressi del campo alternativo Giuffreè, salvato dalla squadra di vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca, che hanno avuto un bel da fare su tutto il territorio e supportati in tarda mattinata da una quadra di colleghi del distaccamento di Santa Margherita ed una di volontari di Cianciana.