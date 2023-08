Sciacca. Polizia blocca tappa saccense del “Bilboa Vertical Tour” sulla spiaggia della Foggia

Altro “colpo di scena” – o “colpo di schiena” – per la tormentata Estate Saccense, oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato hanno sospeso la doppia tappa del “Bilboa Verical Tour” in programma nella spiaggia della Foggia. Al momento la motivazione non è nota

Quasi sicuramente come da prassi, da una verifica burocratica, qualcuna delle innumerevoli autorizzazioni non era presente tra i documenti e gli agenti come da legge hanno sospeso la manifestazione che era iniziata ieri e doveva proseguire anche oggi.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Sciacca, che ha messo a disposizione la logistica, è un evento che miscela sport, animazione e musica, il tutto condito dai talent di Radio Deejay. Il format è quello di un grande villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento.

La manifestazione è partita il 22 luglio da Bibione, in Veneto, per poi toccare le spiagge di Castiglione della Pescaia, Cattolica, San Salvo, Barletta, Paestu, Sciacca il 15 e 16 agosto, San Vito Lo Capo il 18,19 e 20 agosto.

Si apprende che la manifestazione che inizialmente era stata solo sospesa, è stata annullata definitivamente per “Documentazione incompleta”.