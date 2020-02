Sciacca. Presentata l’ass. politica “Sciacca Terme Rinasce”: obiettivo amministrative 2022, tanti i volti noti

È stata presentata questa sera presso il centro commerciale il Corallo alla Perriera, l’associazione politica “Sciacca Terme Rinasce” con l’obiettivo dichiarato di presentarsi alle prossime elezioni amministrative



“Sciacca Terme Rinasce” , nome che evoca scenari impegnativi ed ambiziosi, d’altronde i componenti del direttivo, dal prof. Carmelo Sciumè presidente, al suo vice ing. Sabella, passando dai dott. Alfredo Ambrosetti e Ignazio Lauro, per finire all’arch. Michele Ferrara, sono tutte personalità, che presidente e vice a parte, di esperienza politica negli anni ne hanno accumulato abbondantemente.

Gli interventi dei cinque componenti sono stati incentrati sulle condizioni disastrose in cui si trova la città e sulle proposte per farla appunto “risorgere”. Terme, turismo e spiagge alcuni dei punti trattati. Infine è stato stigmatizzato l’impegno di presentarsi alle prossime elezioni amministrative, che, colpi di scena a parte, sempre possibili in politica, dovrebbero tenersi nel 2022.