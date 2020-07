Sciacca. Rissa allo Stazzone: Denunciate 7 persone tra cui tunisino collocato in quarantena

Anche un minorenne tunisino collocato in quarantena tra i sette partecipanti alla rissa scoppiata ieri notte in zona Stazzone a Sciacca

Agenti della Polizia di Stato di Sciacca, ieri notte sono intervenuti in località Stazzone per una rissa tra giovani.

Il personale di Polizia ha inizialmente identificato tre soggetti che erano rimasti coinvolti nella rissa, di cui tra essi un minorenne di nazionalità Tunisina. Essendo però l’area esterna agli esercizi pubblici servita da sistema di video sorveglianza, la Polizia ha acquisito anche i filmati riuscendo a ricostruire la dinamica dei fatti e ad identificare altri quattro soggetti che avevano partecipato alla rissa.

Conclusa l’attività investigativa, i sette soggetti identificati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rissa in concorso e lesioni personali aggravate. Il minore tunisino è stato collocato in quarantena presso un centro di prima accoglienza della provincia.