Sciacca. Santangelo: Cambia il sindaco ma la grossa buca via Goletta è sempre li

Il Consigliere comunale di Sciacca Carmela Santangelo presenta un’interrogazione al Sindaco Fabio Termine chiedendo di intervenire sull’atavica grossa buca con grave perdita idrica di via Goletta che rappresenta “un’insidia con trabocchetto”

“La grossa buca presente in via Goletta incrocio con Vicolo Cattano e le continue perdite idriche della stessa – scrive nell’interrogazione Carmela Santangelo – determinano una situazione di pericolo costante non solo per i pedoni ma anche per i ciclomotori e le autovetture che difficilmente riescono ad evitarla. Ricordo che questa strada è molto transitata in quanto permette un accesso veloce nel quartiere di San Michele ma in particolare al plesso scolastico di Loreto. Diverse le segnalazioni dei residenti che fino ad oggi sono rimaste prive di riscontro. Interrogo il Sindaco e l’Assessore al ramo ad adottare con urgenza gli immediati provvedimenti allo scopo di eliminare il pericolo e garantire una corretta e sicura viabilità”.