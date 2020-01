Sciacca. Scontro bus- auto sul ponte Bagni: una donna rimasta ferita

Incidente questa mattina alle porte di Sciacca, nello scontro tra un’auto ed un bus, una donna è rimasta ferita

É accaduto intorno alle 8:30 di questa mattina in via E. Ghezzi, sul ponte del torrente bagni, a Sciacca. Secondo quanto al momento ricostruito, un bus della ditta Lumia, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una piccola utilitaria guidata da una donna. Nell’impatto la conducente dell’auto è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II della Città. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto per effettuare i rilievi ed accertare la dinamica dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale, che hanno anche gestito il traffico, andato in tilt.