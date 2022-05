Scontro fra tre auto sulla SS 123: muore un 19anni e 7 persone ferite di cui uno è in gravi condizioni

In uno scontro che avrebbe coinvolto 3 auto, ha perso la vita un ragazzo di 19 anni e sette persone sono rimaste ferite

È accaduto intorno alle 2 di questa notte sulla statale 123, tra Naro e Campobello di Licata,nell’agrigentino . La vittima è Angelo Scardaci, originario di Canicattì ma residente a Campobello di Licata. Secondo una prima ricostruzione la vittima viaggiava come passeggero a bordo di una Opel Corsa in compagnia di alcuni amici, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 27enne di Licata. Nell’impatto l’Opel ha sfondato il guardrail e dopo un volo di circa14 metri è finita in fondo ad una scarpata. Nell’urto coinvolta anche una terza auto, un’altra Opel Corsa, guidata da un 52enne di Caltanissetta che viaggiava con moglie e due figlie.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco della Compagnia di Agrigento, sono arrivati gli uomini del 118 che hanno trovato il 19enne ancora in vita e lo hanno trasportato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove però, a causa delle gravi ferite riportate è deceduto poco dopo l’arrivo. Ferite anche altre sette persone, di cui uno in gravi condizioni, che sono stati portati negli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Licata.