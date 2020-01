Scontro mortale sulla Agrigento-Palermo: perde la vita uno dei due conducenti, gravissimo l’altro

Gravissimo incidente stradale nella prima mattinata di oggi: una persona è deceduta, un’altra è grave

È accaduto intorno alle 7, 15, sulla strada statale 189, Agrigento – Palermo, nel tratto che collega Comitini con “Muxarello”. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una moto ape. Nel terribile impatto, il conducente dell’auto è rimasto incastrato tra le lamiere e sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo, mentre la moto ape è finita nella sottostante scarpata.

Gli uomini del 118 arrivati in soccorso, non hanno potuto fare altro, che constatare il decesso di Francesco Di Bona, di 60 anni, originario di Campofranco. Ferito gravemente anche il conducente dell’altro mezzo.

Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento